Il simbolo del cobalto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il simbolo del cobalto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CO

Significato/Curiosità : Il simbolo del cobalto

Il "Co" è il simbolo chimico del cobalto, un elemento chimico con numero atomico 27. Il cobalto è un metallo di transizione che si presenta in diverse forme e viene ampiamente utilizzato in varie applicazioni. È un componente essenziale di batterie ricaricabili, come quelle usate nei dispositivi elettronici. Inoltre, il cobalto viene utilizzato nell'industria chimica, nella produzione di vetri colorati e nella metallurgia. Anche se è vitale per alcune tecnologie, l'estrazione e l'uso del cobalto possono essere controversi a causa delle preoccupazioni relative all'approvvigionamento sostenibile e alle condizioni di lavoro nelle miniere.

Altre risposte alla domanda : Il simbolo del cobalto : simbolo; cobalto; L elemento chimico che ha per simbolo Cs; simbolo cristiano; Ha per simbolo Po; Il metallo che ha per simbolo Pt; Il simbolo del selenio; Il simbolo chimico del cobalto ; Simbolo del cobalto ; Il cobalto ; Il cobalto per i chimici;

Cerca altre Definizioni