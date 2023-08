L insieme delle aiole di un giardino all italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme delle aiole di un giardino all italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PARTERRE

Significato/Curiosità : L insieme delle aiole di un giardino all italiana

Il "parterre" è l'insieme delle aiuole di un giardino all'italiana, noto per la sua simmetria e precisione geometrica. Questo design paesaggistico prevede la creazione di strutture floreali, siepi e vialetti su un piano orizzontale, creando composizioni artistiche che si rivelano nella vista dall'alto. L'attenzione è posta su forme e disegni regolari, spesso rappresentando figure geometriche, arabeschi o simboli ornamentali. I parterre sono caratterizzati da un gioco di colori e texture che si evolve con le stagioni. Questi giardini riflettono l'estetica formale e il rigore matematico, creando spazi armoniosi e incantevoli per contemplazione e passeggio.

Altre risposte alla domanda : L insieme delle aiole di un giardino all italiana : insieme; delle; aiole; giardino; italiana; Un insieme in acqua; L insieme degli organi e dei condotti deputati alla circolazione del sangue; L insieme di testi su un dato periodo di tempo; L insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente; L insieme dei danzatori stabili in un teatro lirico; La più occidentale delle Eolie; Il numero delle Muse; Mercato delle città arabe; Fanno parte delle selle; Una delle due lingue ufficiali dell Afghanistan; Lavorano fra le aiole ; È caratterizzato dalla disposizione geometrica di aiole e vialetti; Cambiano aiole in ville; aiole profumate; aiole spinose; Lo è Il giardino in un libro per ragazzi; Il palazzo fiorentino in cui è il giardino di Boboli; Filosofo greco che fondò la scuola del giardino ; A Gerusalemme vi è un giardino a loro dedicato; La protagonista de Il giardino dei Finzi Contini; La nostra è quella italiana ; Una Casa di moda italiana ; Native della più vasta isola italiana ; Confederazione sindacale italiana nata nel 1996 sigla; Casa di moda italiana fondata a Bergamo nel 1911;

Cerca altre Definizioni