Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NEOLATINE

Significato/Curiosita : Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo

(disambigua). lo spagnolo (nome nativo: español), detto anche castigliano (castellano), è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze della... Del progetto di riferimento. le lingue romanze, lingue latine o lingue neolatine sono le lingue derivate dal latino. le principali lingue romanze sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo : sono; lingue; come; italiano; spagnolo; Bevande digestive che si possono prendere anche al bar; Così sono detti gli occhi tondi e sporgenti; Possono venire ai piedi; sono madri di girini; sono informati dalle spie; La Berlingue r giornalista; Le lingue derivate dal latino parlate dal popolo; Il partito di Berlingue r sigla; Una delle lingue ufficiali dell Iraq; Togliatti e Berlingue r lo furono del PCI; Una battaglia come quella di Lepanto; come una lotta senza storia; Vale come questo; Mammifero come il maiale; Un uccello come la rondine; Il fisico italiano Nobel 1959; Il fumettista italiano autore del libro Dimentica il mio nome; Un Andrea scrittore italiano ; Un disegnatore satirico italiano ; Il Luigi generale italiano della Grande Guerra; spagnolo della capitale; Il Nadal asso spagnolo del tennis; Il cortile spagnolo ; Famosissimo tenore spagnolo ; Il Santiago noto architetto spagnolo ;

Cerca altre Definizioni