Recarono oro incenso e mirra a Gesù Bambino - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MAGI

Significato/Curiosita : Recarono oro incenso e mirra a gesu bambino

Quando avessero trovato il bambino. essi seguirono la stella fino a betlemme, dove regalarono al bambino oro, incenso e mirra. gli uomini furono quindi... Nella tradizione cristiana i magi (singolare magio) sono alcuni saggi astrologi che, secondo il vangelo di matteo (2,1-12), seguendo «il suo astro» giunsero... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

