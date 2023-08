Il capoluogo sulla costa ovest della Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capoluogo sulla costa ovest della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORISTANO

Significato/Curiosita : Il capoluogo sulla costa ovest della sardegna

Del sud sardegna (provìntzia de sa sardìnnia de su sud in sardo, provinsa de sud sardegna in tabarchino) è una provincia italiana della sardegna di 333 621... Liberamente l'intera piana del campidano da cagliari a oristano. della pianura del campidano oristano occupa appunto il lembo nw, che risulta essere il più... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

