Un apparecchio per riprese dall alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un apparecchio per riprese dall alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DRONE

Significato/Curiosita : Un apparecchio per riprese dall alto

Che è un apparecchio delicato ma i ricercatori sono fiduciosi di poter rendere le lenti più compatte e resistenti per un utilizzo più generico. ^ un grandangolo... "drone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi drone (disambigua). un aeromobile a pilotaggio remoto (apr), noto comunemente come drone... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un apparecchio per riprese dall alto : apparecchio; riprese; dall; alto; Fa partire l apparecchio all ora fissata; Becco di fuoriuscita di un apparecchio a gas; L apparecchio per auscultare da remoto i battiti del cuore; L apparecchio per l alcoltèst; In medicina l apparecchio con il nebulizzatore; Apparecchio per videoriprese ; Vi si effettuano riprese ; Alla Tv erano spesso riprese a mezzo busto; Un luogo per riprese cinematografiche; Lo si coltiva in più riprese ; Gli acquisti dall estero sulla bilancia commerciale; Scavato dall e acque; Rimozione dall a carica; L abito indossato dall imperatore Enrico IV a Canossa; Nota pellicola del 1982 di Alan Pakula tratta dall omonimo romanzo di William Styron; In alto a sinistra nella tastiera del computer; In alto Adige e nelle Marche; Perdere smalto e freschezza; Strumento che può essere alto tenore o soprano; È il monte più alto della Terra;

Cerca altre Definizioni