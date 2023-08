Un tipo di costume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di costume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADAMITICO

Significato/Curiosita : Un tipo di costume

Il costume da bagno è un particolare capo d'abbigliamento, solitamente indossato per nuotare o per praticare degli sport acquatici come il surf, pallanuoto... Il termine gnòsi deriva dal greco antico s (gnòsis), vocabolo comune il cui significato originario era "conoscenza". nelle scienza delle religioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

