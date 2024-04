La Soluzione ♚ Diluibili La definizione e la soluzione di 8 lettere: Diluibili. SOLUBILI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su diluibili: Il caffè solubile, chiamato anche caffè istantaneo, caffè in polvere o polvere di caffè ed impropriamente caffè liofilizzato (a discapito del metodo di produzione), è un composto ricavato dai chicchi di caffè. Dal caffè solubile viene ricavata una bevanda ottenuta mescolando il suddetto composto a dell'acqua calda o del latte. A differenza del caffè che viene esclusivamente macinato, quello solubile viene preparato seguendo metodi di produzione industriali più complessi fra cui la liofilizzazione e l'atomizzazione. Oggi, quasi il 50% del caffè verde del mondo viene utilizzato per produrre caffè solubile. Non va confuso con il caffè filtro, che a sua volta si prepara velocemente, ma per percolazione.

La risposta a Diluibili

SOLUBILI

S

O

L

U

B

I

L

I

