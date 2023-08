Lo erano Tutti appassionatamente in un film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo erano Tutti appassionatamente in un film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INSIEME

Significato/Curiosita : Lo erano tutti appassionatamente in un film

tutti insieme appassionatamente (the sound of music) è un film musicale del 1965 diretto da robert wise e tratto dalla celebre commedia musicale teatrale... Determinato insieme, non ci sono vie di mezzo (come accade invece per gli insiemi sfocati); un elemento non può comparire più di una volta in un insieme (mentre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

