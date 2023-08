Trappole per i pesci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trappole per i pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RETI

Significato/Curiosità : Trappole per i pesci

Le "reti" da pesca sono strumenti essenziali per catturare pesci e altre creature acquatiche. Questi dispositivi consistono in tessuti intrecciati che formano una struttura che può intrappolare i pesci durante il nuoto. Le reti possono variare in dimensioni, forme e design a seconda delle specie bersaglio e delle condizioni dell'ambiente. L'arte della pesca con le reti è stata praticata per secoli da comunità costiere in tutto il mondo, influenzando la cultura, l'economia e le tradizioni locali. Tuttavia, la pesca con le reti può anche sollevare questioni di sostenibilità e impatto ambientale se non gestita in modo responsabile.

Altre risposte alla domanda : Trappole per i pesci : trappole; pesci; Mortali trappole delle zone paludose; trappole nascoste; trappole per pesci; Le trappole delle mattanze; Bianche trappole di aracnidi; Un gustoso pesci olino; Uno dei pesci pagliaccio in Alla ricerca di Nemo; Strumento per la cattura di pesci o farfalle; pesci dai bei riflessi; Una vescica dei pesci ;

Cerca altre Definizioni