Il marchio dei denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il marchio dei denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MORSO

Significato/Curiosità : Il marchio dei denti

Il "morso" è il marchio lasciato dai denti quando vengono chiusi o morsi insieme. Questa azione è parte integrante del processo di masticazione e deglutizione negli esseri umani e negli animali. Il morso può essere un indicatore della salute dentale e dell'allineamento dei denti. In odontoiatria, l'analisi del morso può rivelare malocclusioni, cioè problemi di allineamento dei denti superiori e inferiori. Correggere un morso scorretto può migliorare la funzione masticatoria, prevenire l'usura anomala dei denti e persino contribuire al benessere generale. La valutazione del morso è fondamentale per la diagnosi e il trattamento nelle pratiche dentali.

Altre risposte alla domanda : Il marchio dei denti : marchio; denti; Noto marchio di vestiario nato a Quinto Vicentino; Noto marchio piemontese specializzato in spumanti; Noto marchio di mele della Val di Non; Fu un marchio italiano di tastiere elettroniche; Noto marchio di moda tedesco; La carta d identi tà del cane; Ben Bella e Bouteflika ne sono stati presidenti ; Quella IVA identi fica soggetti fiscali; Pretendenti alla stessa mano; Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero;

Cerca altre Definizioni