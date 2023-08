Il conciatore di cinte e portafogli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il conciatore di cinte e portafogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CUOIAIO

Significato/Curiosita : Il conciatore di cinte e portafogli

L'arte degli cuoiai e galigai è stata una delle arti minori delle corporazioni di arti e mestieri di firenze. le prime notizie di questa arte risalgono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il conciatore di cinte e portafogli : conciatore; cinte; portafogli; Appetiti improvvisi delle donne incinte ; Si chiudono a spese fatte ma non sono i portafogli ; Proibitive per il portafogli o; Perdere il portafogli o; Alleggeriscono il portafogli o; Un salasso al portafogli ;

Cerca altre Definizioni