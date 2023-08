Verniciato a smalto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verniciato a smalto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LACCATO

Significato/Curiosita : Verniciato a smalto

Lo smalto di limoges è un particolare metodo di colorazione di oggetti sacri molto in voga a limoges, nel sud-ovest della francia, per diversi secoli... Nord-est (veneto) dove si realizzano delle pannellature nelle finiture noce o laccato. alcuni studi di progettazione sono specializzati in questo tipo di arredamenti...