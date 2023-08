Il fondo con le viti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fondo con le viti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VIGNA

Significato/Curiosita : Il fondo con le viti

Soli 12 accademici italiani a rifiutare il giuramento di fedeltà al fascismo. nato nel 1858 a lecce, antonio de viti de marco, destinato a diventare uno dei... Luca vigna – calciatore italiano marino vigna – ciclista italiano oberdan vigna – politico italiano piero luigi vigna – magistrato italiano vigna – genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

