Cartesio ripeteva: Cogito sum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cartesio ripeteva: Cogito sum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERGO

Significato/Curiosita : Cartesio ripeteva: cogito sum

Dietro a me» dice gesù in (marco 1,17). non quindi «cogito, ergo sum», ma il contrario «sum, ergo cogito». non «io mi metto a pensare l'abnegazione, dunque... Il tantum ergo sacramentum è un inno liturgico in latino estratto (si tratta delle ultime due strofe) dal pange lingua, composto da san tommaso d'aquino...