Reso più resistente dalle difficoltà - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TEMPRATO

Significato/Curiosita : Reso piu resistente dalle difficolta

Krypton; inoltre non è neanche invulnerabile ma ha solo la pelle molto resistente. successivamente, anche per reggere la concorrenza dei supereroi nati... Artistiche. lo stesso argomento in dettaglio: tempra § vetro. il vetro temprato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico (tempra).

Altre risposte alla domanda : Reso più resistente dalle difficoltà : reso; resistente; dalle; difficoltà; Ingannato preso in trappola; È compreso nella retta; Berlino ne ha preso il posto; Tra per e preso è una scelta aprioristica; Sporchi di fango rappreso ; Fibra molto resistente ; resistente al dolore; Tenace resistente ; Duraturo resistente ; Materiale resistente all urto e alla rottura; Gioco da tavolo di guerra dalle celebri miniature; Altro nome del tamaro l erba rampicante dalle bacche rosse; Pendono dalle lenze; Gallinaceo dalle uova macchiettate; Fiume sudafricano dalle altissime cascate; Non si arrende alle difficoltà ; Sensazione di vergogna e difficoltà ; Provare difficoltà ; Lo è una persona che reagisce alle difficoltà ; Una difficoltà lunga a superarsi;

