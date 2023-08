Il ripieno dei tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ripieno dei tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRAMA

Significato/Curiosita : Il ripieno dei tessuti

Secondari per adattare i tessuti esterni alle forze di trazione tangenziali originate dall'accrescimento in diametro dei tessuti interni. il cambio cribro-vascolare... Contengono il titolo. trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa trama – insieme di fili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il ripieno dei tessuti : ripieno; tessuti; Il liquore nel ripieno dei cuneesi; Composto che funge da ripieno di una vivanda; Dolce friulano ripieno a forma di chiocciola; Preparate per il ripieno ; Si usa come ripieno ; Vi si trovano tessuti cardati; L insieme dei tessuti di sostegno di una pianta; I punti sui tessuti ; I tessuti in pinacoteca; Rivendita di tessuti ;

