Giostre d altri tempi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giostre d altri tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TORNEI

Significato/Curiosita : Giostre d altri tempi

Manifestazione si accompagna a feste in costume, giostre e giochi. si svolge durante il periodo della giostra di settembre e fino ad ora ha compreso otto edizioni... Us open, anche conosciuto come flushing meadows questi tornei sono riconosciuti come i tornei del grande slam, oppure semplicemente come slam o major... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Giostre d altri tempi : giostre; altri; tempi; Le giostre con i cavalieri; Un cavallo usato nelle giostre medievali; Le giostre con i cow-boy; Offre divertimenti come giostre e tiri a segno; Luogo in cui ci sono le giostre e il tiro a segno; Rinviare ad altri un problema; Lo è chi impone agli altri la propria volontà; Piazze d altri tempi; Portamonete di altri tempi; Jacobs : atletica leggera = Paltri nieri :; Belli riferito ai tempi ; Piccolo tempi o; Si sente per i tempi passati; Piazze d altri tempi ; Superata non al passo coi tempi ;

Cerca altre Definizioni