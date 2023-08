Si usano dopo i bagni o le docce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano dopo i bagni o le docce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ACCAPPATOI

Significato/Curiosita : Si usano dopo i bagni o le docce

Fredda o docce fredde. è una tipologia intermedia fra la sauna finlandese e il bagno turco. in questo tipo di sauna la temperatura può raggiungere i 50-60 °c... Un accappatoio è un capo di abbigliamento di materiale tessile, che viene generalmente indossato per asciugarsi dopo la doccia o un bagno in ambiente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

