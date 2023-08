Foto 2 Una gita a 4767 Trieste il termine ora in disuso indica l arca di un porto riservata alle piccole barche| - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Foto 2 Una gita a 4767 Trieste il termine ora in disuso indica l arca di un porto riservata alle piccole barche|. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MANDRACCHIO

Significato/Curiosita : Foto 2 una gita a 4767 trieste il termine ora in disuso indica l arca di un porto riservata alle piccole barche

Geografiche della laguna veneta, il mandracchio di burano (in veneto mandracio) è un canale: il rio mandracchio. nell'importante centro peschereccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Foto 2 Una gita a 4767 Trieste il termine ora in disuso indica l arca di un porto riservata alle piccole barche| : foto; gita; 4767; trieste; termine; disuso; indica; arca; porto; riservata; alle; piccole; barche; foto 3 Una gita a 4767 Trieste|; foto 1 Una gita a 4767 Trieste|; foto 4 Una gita a 4767 Trieste|; foto 5 Una gita a 4767 Trieste|; Se ne servono pittori scultori e foto grafi; Foto 3 Una gita a 4767 Trieste|; La meta della gita 4767 Trieste; Foto 1 Una gita a 4767 Trieste|; Foto 4 Una gita a 4767 Trieste|; Foto 5 Una gita a 4767 Trieste|; Foto 3 Una gita a 4767 Trieste|; La meta della gita 4767 Trieste; Foto 1 Una gita a 4767 Trieste|; Foto 4 Una gita a 4767 Trieste|; Foto 5 Una gita a 4767 Trieste|; Foto 3 Una gita a 4767 trieste |; La meta della gita 4767 trieste ; Foto 1 Una gita a 4767 trieste |; Foto 4 Una gita a 4767 trieste |; Foto 5 Una gita a 4767 trieste |; La figura retorica consistente nell uso di un termine contrario a quello pensato; termine spregiativo per certi Film patetici; Un termine tennistico; Così è detto un termine esageratamente ricercato; Metro di giudizio o termine di paragone; Andata in disuso ; Caduti ormai in disuso ; Andare in disuso ; Unità di misura della pressione oggi in disuso ; Voci cadute in disuso ; Il numero che indica la luminosità delle stelle; indica zione dei prodotti agricoli coltivati nelle zone più vicine; indica to o mandato dal fato per uno scopo; indica il metro; I pannelli che indica no l approssimarsi ad un passaggio a livello; Pungente sarca stico; Levare l acqua dalla barca con la sàssola; Imbarca zione gonfiabile; Fa leva per muovere la barca ; Tipo d imbarca zione; Importante porto pakistano sul Mar Arabico; La Lourdes nel centro del porto gallo; Città porto ghese sul fiume Mondego; Un porto del Galles; Entrano in un Paese senza passaporto ; Sala riservata alla servitù nelle case signorili; Forma di governo riservata ai nobili; Sequenza di balletto riservata a una coppia; Tribuna delle chiese riservata al coro; Più che riservata ; In fondo alla galle ria; In cima alle lenze; Le due valle tte di Striscia; Si appendono alle grucce; Lusingare alle ttare; piccole strutture a pioli o gradini; Pianta ornamentale con piccole bacche rosse; piccole fonti di calore per preparare cibi caldi; Un auto di piccole dimensioni; Consente di dosare piccole quantità di liquidi; Una grande vela a pallone delle barche ; Frutto a barche tta; La barche tta degli Eschimesi; Una barche tta a un solo remo; Relativo a barche e porti;

Cerca altre Definizioni