Falsi come certi denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Falsi come certi denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FINTI

"Falsi come certi denti o finti" è un modo di dire che descrive qualcosa o qualcuno che è molto falso o ingannevole. L'analogia fa riferimento a denti falsi o protesi, che sembrano reali ma in realtà non lo sono. Quest'espressione può essere usata per descrivere persone ipocrite o situazioni ingannevoli, in cui le apparenze possono trarre in inganno chi non ha conoscenza dei fatti veri. Indica la mancanza di autenticità e la tendenza a nascondere la vera natura delle cose o delle persone. In sintesi, "falsi come certi denti o finti" mette in guardia contro l'illusione di ciò che sembra vero ma non lo è.

