Cittadina della Val di Fiemme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cittadina della Val di Fiemme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAVALESE

Significato/Curiosita : Cittadina della val di fiemme

Fiume adige. il capoluogo storico della valle è cavalese, mentre il centro abitato più popoloso è predazzo. la val di fiemme è delimitata da celebri monti... cavalese (cavalés in dialetto fiemmese) è un comune italiano di 4 049 abitanti della provincia autonoma di trento. fa parte della magnifica comunità di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Cittadina della Val di Fiemme : cittadina; della; fiemme; cittadina in provincia di Agrigento; Una cittadina presso Firenze; La cittadina piemontese con il San Carlone; La cittadina ligure con il celebre muretto; cittadina sul Gargano; Il lago della Scozia con un mostro; Un SUV della Toyota; L isola della Turchia all imbocco dei Dardanelli; Binotto ex dirigente della scuderia Ferrari; La giovane personificazione della Repubblica francese;

Cerca altre Definizioni