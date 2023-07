Un tipo di aratro che effettua più solchi nel terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di aratro che effettua più solchi nel terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : POLIVOMERE

Significato/Curiosita : Un tipo di aratro che effettua piu solchi nel terreno

Tipi di aratro, per il corrispondente seme (aratro per il grano, per il granturco...) alla fine del seicento l'agostinetti in veneto raccomanda che il vomere... Gancio di traino (tipicamente a perno verticale). nel caso di aratri polivomere (o polielemento) i singoli elementi (aratri) sono accoppiati in ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

