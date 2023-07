È simbolo d operosità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simbolo d operosità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : APE

Significato/Curiosità : E simbolo d operosità

L'ape è un simbolo di operosità e laboriosità. Questi insetti sociali sono noti per il loro lavoro incessante nella costruzione dei loro alveari, la produzione di miele e l'impollinazione delle piante. Le api sono considerate essenziali per l'ecosistema, poiché svolgono un ruolo fondamentale nella fecondazione di fiori e coltivazioni. Il loro impegno costante e diligente è ammirato e associato a virtù come la dedizione, l'organizzazione e la produttività. Le api ci insegnano l'importanza di un lavoro diligente e continuo per raggiungere i nostri obiettivi. Il loro simbolismo rappresenta anche la forza della comunità e l'importanza della cooperazione per il successo collettivo.

Altre risposte alla domanda : È simbolo d operosità : simbolo; operosità; Mammifero simbolo del Parco del Gran Paradiso; Il simbolo dello stagno; simbolo del gadolinio; simbolo dello scandio; Frutto simbolo di Bacco; L inoperosità di un corpo... in fisica; Imenottero che è simbolo d operosità ; Le prime per operosità ; Volenterosa operosità ;

