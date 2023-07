L opacità dei liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L opacità dei liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TORBIDITA

Significato/Curiosita : L opacita dei liquidi

Interstiziale. sono sottili opacità polmonari lineari, causate da infiltrazioni liquide o cellulari nell'interstizio dei polmoni. prendono il nome dal... Altri modi nella letteratura geologica in lingua italiana: correnti di torbidità (dalla terminologia anglosassone: turbidity currents), "correnti di torbida"... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : L opacità dei liquidi : opacità; liquidi; La misurazione dell opacità dei fumi industriali agli effetti dell inquinamento; Limpida, priva di opacità ; La spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengono; Depositi per liquidi ; Si usa per chiarificare liquidi ; Conduttura per liquidi ; Ha confini liquidi ;

Cerca altre Definizioni