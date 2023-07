È simile al dittongo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile al dittongo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosita : E simile al dittongo

in francese la lettera "a", unita ad altre vocali quali "u", "e" formano un dittongo. in italiano, come anche in altre lingue, una a preposta ad una... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iato (disambigua). col termine iato (dal latino hiatus, "apertura") si indica un fenomeno linguistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : È simile al dittongo : simile; dittongo; Una retta che non incontra mai un altra simile ; Strumento musicale simile al kazoo; Pesce simile al branzino che può essere boccadoro; È simile alla mammola; È simile alla alice; Il dittongo in acqua; Il dittongo d Europa; Il dittongo nel suono; Si confonde con il dittongo ; Il dittongo in quinta;

Cerca altre Definizioni