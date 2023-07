Vola ma non e un uccello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vola ma non e un uccello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PIPISTRELLO

Significato/Curiosità : Vola ma non e un uccello

L'essere misterioso di cui stai parlando sembra sfuggire alle caratteristiche tradizionali degli uccelli o dei pipistrelli. Forse si tratta di una creatura completamente unica e insolita, che sfida le nostre aspettative. Volando per i cieli, ma sfuggendo alle categorizzazioni convenzionali, questo essere potrebbe incantare gli osservatori con la sua grazia e la sua peculiarità. La sua natura enigmatica potrebbe alimentare curiosità e speculazioni su quale sia il suo vero stato o origine.

