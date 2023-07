delle Amazzoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: delle Amazzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RIO

Significato/Curiosita : Delle amazzoni

In italiano si usa chiamarlo rio (cioè fiume) delle amàzzoni; non essendo chiaro se le famose amàzzoni siano all'origine del nome, alcuni suggeriscono... rio – torrente dell'umbria stati uniti d'america rio – località della florida rio – località dell'illinois rio – località dello stato di new york rio...