Perdere la trebisonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perdere la trebisonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SMARRIRSI

Significato/Curiosita : Perdere la trebisonda

^ perdere la trebisonda, in treccani.it – vocabolario treccani on line, roma, istituto dell'enciclopedia italiana. ^ umberto eco, come perdere la trebisonda... Porti con sé uno spezzone di corda di almeno venti metri. per evitare di smarrirsi è innanzitutto opportuno rimanere entro i sentieri segnati. il club alpino...