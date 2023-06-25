I connazionali di Sharon

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I connazionali di Sharon' è 'Israeliani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISRAELIANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I connazionali di Sharon" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I connazionali di Sharon". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Israeliani? Gli israeliani sono le persone nate in Israele o che condividono la stessa nazionalità del paese. Sono cittadini con radici culturali e storiche legate a quella terra, riconosciuti ufficialmente come parte di una nazione. La loro identità si fonda su un patrimonio comune, tradizioni e lingua. Essi rappresentano la popolazione indigena e quella immigrata che contribuisce alla diversità del paese.

Se la definizione "I connazionali di Sharon" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I connazionali di Sharon" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Israeliani:

I Imola S Savona R Roma A Ancona E Empoli L Livorno I Imola A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I connazionali di Sharon" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

