Non è stato preso come un bersaglio

Home / Soluzioni Cruciverba / Non è stato preso come un bersaglio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non è stato preso come un bersaglio' è 'Mancato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANCATO

Perché la soluzione è Mancato? Il termine indica quando qualcosa o qualcuno non viene colpito o coinvolto intenzionalmente, rimanendo fuori dalla mira o dall'obiettivo. Si riferisce a un'azione che non raggiunge il suo scopo specifico, lasciando l'obiettivo intatto o non interessato. È un concetto che si applica in diversi contesti, come nel tiro, nei giochi o nelle situazioni quotidiane. In breve, rappresenta il fallimento nel colpire o coinvolgere qualcosa o qualcuno.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non è stato preso come un bersaglio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non è stato preso come un bersaglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non è stato preso come un bersaglio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mancato

In presenza della definizione "Non è stato preso come un bersaglio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non è stato preso come un bersaglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mancato:

M Milano A Ancona N Napoli C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non è stato preso come un bersaglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Come un bersaglio non colpitoPreso in pieno bersaglioEssere a capo di uno Stato monarchicoL ultimo è stato il XIIUno Stato insulare a sud dell IndiaLo stato di chi ha una metà in più