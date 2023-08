Ha una faccia nascosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha una faccia nascosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LUNA

Significato/Curiosità : Ha una faccia nascosta

La luna, nostro fedele satellite naturale, affascina e incanta da tempo immemorabile. Sospesa nel cielo notturno, la sua presenza ha ispirato miti, poesie e riflessioni filosofiche. Con il suo aspetto mutevole, passando attraverso fasi diverse, la luna incarna la ciclicità della natura e del tempo stesso. La sua superficie, punteggiata da crateri e maree, cela segreti e misteri che ancora ci sfuggono. La luce pallida e argentea della luna, splendente nelle notti serene, ha il potere di catturare lo sguardo e generare una sensazione di meraviglia e connessione con l'universo. La luna è stata testimone silenziosa di eventi storici e di momenti intimi, diventando un simbolo di romanticismo e sogni. Guardando la luna, siamo spinti a contemplare il nostro posto nell'infinito universo e a riflettere sulle meraviglie e le incertezze del cosmo che ci circonda.

