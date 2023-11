La definizione e la soluzione di: Sono noti i suoi spumanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTI

Significato/Curiosita : Sono noti i suoi spumanti

spumanti "metodo classico". infatti entra negli uvaggi dei più noti spumanti, ad esempio champagne, trentodoc e franciacorta, ma anche negli spumanti... "metodo classico". infatti entra negli uvaggi dei più, ad esempio champagne, trentodoc e franciacorta, ma anche negli... Asti (, Ast in piemontese e in dialetto astigiano) è un comune italiano di 73 189 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia piemontese oggi comunemente definita Astigiano e centro principale della regione storica dell'Astesana. Municipium romano, noto con il nome di Hasta, fu sede del ducato di Asti, ducato longobardo della Neustria. Libero comune nel Medioevo, con diritto di "battere moneta", fu uno dei più importanti centri commerciali tra XII e XIII secolo, quando i suoi mercanti svilupparono il commercio e il credito in tutta Europa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

