SOLUZIONE: GLOBULI ROSSI

Perché la soluzione è Globuli Rossi? Le emazie, comunemente chiamate globuli rossi, sono cellule del sangue responsabili del trasporto dell'ossigeno dai polmoni ai tessuti e diportare l'anidride carbonica ai polmoni per l'eliminazione. La loro forma a disco bavo si adatta perfettamente al passaggio nei capillari, contribuendo all'efficienza del ciclo respiratorio. Questa componente fondamentale del sangue permette all'organismo di funzionare correttamente e di mantenere un equilibrio vitale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono detti emazie" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono detti emazie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

La soluzione associata alla definizione "Sono detti emazie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono detti emazie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Globuli Rossi:

G Genova L Livorno O Otranto B Bologna U Udine L Livorno I Imola R Roma O Otranto S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono detti emazie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

