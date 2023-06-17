Paul premio Nobel tra i fondatori della fisica quantistica

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Paul premio Nobel tra i fondatori della fisica quantistica' è 'Dirac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIRAC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Paul premio Nobel tra i fondatori della fisica quantistica" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Paul premio Nobel tra i fondatori della fisica quantistica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Dirac? Dirac è stato un importante fisico premiato con il Nobel, considerato tra i principali pionieri della meccanica quantistica. Il suo lavoro ha rivoluzionato la comprensione delle particelle subatomiche e ha contribuito a fondare le basi di questa branca della fisica moderna. La sua teoria ha introdotto concetti fondamentali che ancora oggi sono alla base delle scoperte nel campo.

Quando la definizione "Paul premio Nobel tra i fondatori della fisica quantistica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Paul premio Nobel tra i fondatori della fisica quantistica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Dirac:

D Domodossola I Imola R Roma A Ancona C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Paul premio Nobel tra i fondatori della fisica quantistica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

