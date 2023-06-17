È fatta a spirale

SOLUZIONE: MOLLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È fatta a spirale" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È fatta a spirale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Molla? Una molla è un oggetto che si caratterizza per la sua forma a spirale, permettendo di immagazzinare energia quando viene compressa o estesa. La sua struttura elastica le consente di tornare alla posizione originale dopo essere stata deformata, rendendola utile in molte applicazioni meccaniche. La forma a spirale conferisce flessibilità e capacità di assorbire urti, rendendola un componente fondamentale in dispositivi e macchinari di vario tipo.

Per risolvere la definizione "È fatta a spirale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È fatta a spirale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Molla:

M Milano O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È fatta a spirale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

