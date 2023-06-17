Il Benjamin fra i grandi inventori

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Benjamin fra i grandi inventori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Benjamin fra i grandi inventori' è 'Franklin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANKLIN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Benjamin fra i grandi inventori" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Benjamin fra i grandi inventori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Franklin? Benjamin Franklin è ricordato come uno dei più grandi inventori della storia, grazie alle sue numerose innovazioni e scoperte che hanno rivoluzionato vari campi. La sua genialità e capacità di creare strumenti utili alla vita quotidiana lo hanno reso un punto di riferimento nel mondo scientifico. Franklin ha contribuito a migliorare l'umanità con invenzioni che ancora oggi sono fondamentali, dimostrando un talento unico e duraturo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Benjamin fra i grandi inventori nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Franklin

Quando la definizione "Il Benjamin fra i grandi inventori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Benjamin fra i grandi inventori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Franklin:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli K Kappa L Livorno I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Benjamin fra i grandi inventori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Aretha cantante di soul e R&BInventò il parafulmineL Aretha più famosa del soulGrandi depositi montaniGrandi alberi deciduiGrandi distese di terra incoltaAndre fra i grandi del tennisIl Platini tra i grandi del calcio