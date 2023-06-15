Negli atenei c è la magna

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Negli atenei c è la magna' è 'Aula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AULA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Negli atenei c è la magna" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Negli atenei c è la magna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Aula? Un luogo di studio e apprendimento all'interno dell'università, dove studenti e docenti si incontrano per lezioni, discussioni e attività accademiche. È uno spazio fondamentale per la formazione e il confronto intellettuale, spesso dotato di sedie, banchi e attrezzature per le lezioni. La sua presenza favorisce il dialogo e la condivisione delle conoscenze tra le persone coinvolte nel percorso universitario.

La soluzione associata alla definizione "Negli atenei c è la magna" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Negli atenei c è la magna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aula:

A Ancona U Udine L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Negli atenei c è la magna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

