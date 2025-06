Foto 1 Una gita in Tuscia 4760 Viterbo| nei cruciverba: la soluzione è Palazzo Dei Papi

Perché la soluzione è Palazzo Dei Papi? Il Palazzo dei Papi di Viterbo è un imponente edificio storico, simbolo della città, che testimonia il suo passato importante come sede papale. Costruito nel XIII secolo, rappresenta l’arte e la potenza ecclesiastica dell’epoca, attirando visitatori desiderosi di scoprire le sue sale e leggende. È un tesoro architettonico che racconta secoli di storia e fede, rendendo Viterbo una meta affascinante per gli amanti della cultura.

