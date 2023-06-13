Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti

Home / Soluzioni Cruciverba / Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti' è 'Sterno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STERNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sterno? Lo sterno è l'osso centrale del torace che, durante alcuni interventi cardiaci, viene diviso in due. Questa procedura permette al chirurgo di accedere al cuore e agli altri organi interni per le operazioni necessarie. Dopo l'intervento, lo sterno viene ricostruito e fissato nuovamente. La sua funzione è fondamentale per proteggere i tessuti interni e mantenere la stabilità del torace.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sterno

La soluzione associata alla definizione "Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sterno:

S Savona T Torino E Empoli R Roma N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L osso del toraceOsso piatto del toraceL osso piatto in mezzo al pettoLa branca operatoria che si Occupa degli interventi al cuoreCupido li scaglia puntando al cuoreVicini al cuoreUn tuffo al cuoreLi trascura chi viene al sodo