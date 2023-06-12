Forma svasata verso l interno di uno stipite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Forma svasata verso l interno di uno stipite' è 'Strombo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STROMBO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Forma svasata verso l interno di uno stipite" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Forma svasata verso l interno di uno stipite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Strombo? Lo strombo è la parte che si incurva verso l’interno di uno stipite, creando una curva che permette di inserire facilmente la porta o il battente. Questa caratteristica favorisce la chiusura e l’adattamento perfetto tra le parti, garantendo stabilità e funzionalità all’insieme. La presenza dello strombo è fondamentale per ottenere un montaggio preciso e duraturo, contribuendo all’aspetto estetico e pratico dell’installazione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Forma svasata verso l interno di uno stipite" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Forma svasata verso l interno di uno stipite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Strombo:

S Savona T Torino R Roma O Otranto M Milano B Bologna O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Forma svasata verso l interno di uno stipite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

