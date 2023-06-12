Autore latino epicureo noto per le sue Satire
SOLUZIONE: ORAZIO
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Autore latino epicureo noto per le sue Satire" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Lo sapevi che? Quinto Orazio Flacco: Quinto Orazio Flacco, più noto semplicemente come Orazio (in latino Quintus Horatius Flaccus; Venosa, 8 dicembre 65 a.C. – Roma, 27 novembre 8 a.C.), è stato un poeta romano.