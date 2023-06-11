La città portoghese con Cabo Girão e Machico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città portoghese con Cabo Girão e Machico' è 'Madeira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MADEIRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città portoghese con Cabo Girão e Machico" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città portoghese con Cabo Girão e Machico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Madeira? Madeira è un'isola portoghese rinomata per i suoi paesaggi spettacolari e le scogliere imponenti come Cabo Girão. Situata nell'Atlantico, questa destinazione affascina con le sue baie, i sentieri immersi nella natura e i villaggi pittoreschi. La sua cultura, la cucina locale e il clima mite contribuiscono a renderla una meta molto amata. Un luogo dove natura e tradizione si incontrano, offrendo esperienze indimenticabili a chi la visita.

La soluzione associata alla definizione "La città portoghese con Cabo Girão e Machico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città portoghese con Cabo Girão e Machico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Madeira:

M Milano A Ancona D Domodossola E Empoli I Imola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città portoghese con Cabo Girão e Machico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

