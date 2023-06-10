Divanetto basculante da esterni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Divanetto basculante da esterni' è 'Dondolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DONDOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Divanetto basculante da esterni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Divanetto basculante da esterni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Dondolo? Un mobile comodo e versatile, spesso utilizzato in giardini o terrazzi, caratterizzato da una struttura che permette di oscillare dolcemente. È ideale per rilassarsi all'aperto, offrendo comfort e un senso di leggerezza. Questo pezzo di arredo invita a godersi momenti di tranquillità in compagnia o da soli, grazie alla sua capacità di oscillare delicatamente.

La definizione "Divanetto basculante da esterni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Divanetto basculante da esterni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dondolo:

D Domodossola O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Divanetto basculante da esterni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

