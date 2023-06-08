Scrisse Il giardino dei Finzi-Contini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scrisse Il giardino dei Finzi-Contini' è 'Bassani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASSANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scrisse Il giardino dei Finzi-Contini" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scrisse Il giardino dei Finzi-Contini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bassani? BASSANI è l'autore del romanzo ambientato in un tranquillo quartiere ebraico italiano prima della Seconda guerra mondiale, che narra di un gruppo di famiglie, tra cui i Finzi-Contini, e le loro vite segnate dalla storia e dalla memoria. La narrazione esplora temi di identità, isolamento e il fragile equilibrio tra realtà e sogno. Il libro rappresenta un'importante testimonianza letteraria delle tensioni sociali e delle tragedie di quel periodo.

La soluzione associata alla definizione "Scrisse Il giardino dei Finzi-Contini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scrisse Il giardino dei Finzi-Contini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bassani:

B Bologna A Ancona S Savona S Savona A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scrisse Il giardino dei Finzi-Contini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

