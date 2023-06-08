Foto 1 Una gita a 4759 Foggia|

Home / Soluzioni Cruciverba / Foto 1 Una gita a 4759 Foggia|

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Foto 1 Una gita a 4759 Foggia|' è 'Sant Antonio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Foto 1 Una gita a 4759 Foggia|". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Sant Antonio? Sant'Antonio è noto per le sue celebrazioni e per essere ricordato in occasioni di gite e incontri a Foggia. La sua figura ispira devozione e tradizione tra i fedeli, che si riuniscono per condividere momenti di fede e cultura. Durante le festività, molte persone visitano luoghi dedicati a lui, creando ricordi e rafforzando il senso di comunità. Questo rende il suo nome legato a incontri e ricorrenze significative nella zona di Foggia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Foto 1 Una gita a 4759 Foggia|" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È ricordato anche col titolo di Doctor EvangelicusL herpes zoster... detto in modo popolareIl patrono degli animaliFoto 2 Una gita a 4759 Foggia|Foto 7 Una gita a 4759 Foggia|Foto 4 Una gita a 4759 Foggia|Foto 3 Una gita a 4759 Foggia|Foto 6 Una gita a 4759 Foggia|