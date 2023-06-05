Proprio cotta

Home / Soluzioni Cruciverba / Proprio cotta

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Proprio cotta' è 'Innamorata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INNAMORATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Proprio cotta" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Proprio cotta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Innamorata? Una persona che prova un forte sentimento di affetto e attrazione per un'altra. Questa emozione può essere intensa e spesso coinvolge pensieri costanti e desiderio di stare vicino alla persona amata. È un sentimento che nasce dal cuore e può portare a comportamenti spontanei e a una sensazione di felicità quando si è con quella persona speciale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Proprio cotta nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Innamorata

Quando la definizione "Proprio cotta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Proprio cotta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Innamorata:

I Imola N Napoli N Napoli A Ancona M Milano O Otranto R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Proprio cotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo status proprio delle societàProprio cosìSceglie il proprio nomeDifficile da comprendere proprio del dio HermesIl proprio passato professionale