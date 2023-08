Scrisse favole in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse favole in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FEDRO

Significato/Curiosita : Scrisse favole in latino

Significati, vedi favola (disambigua). disambiguazione – "favole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi favole (disambigua). la favola è un genere... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fedro (disambigua). gaio giulio fedro (20/15 a.c. circa – 50 d.c. circa) è stato uno scrittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

