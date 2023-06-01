La esplorò Marco Polo

SOLUZIONE: CINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La esplorò Marco Polo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La esplorò Marco Polo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cina? Marco Polo viaggiò in Oriente, attraversando terre lontane e scoprendo usanze e meraviglie sconosciute. Durante le sue esplorazioni, si soffermò sulla grande civiltà cinese, ricca di tradizioni e innovazioni. Le sue descrizioni contribuivano a far conoscere al mondo questa terra misteriosa e affascinante, portando alla luce i segreti di un impero che influenzò il commercio e la cultura globale. La sua avventura ha aperto le porte alla conoscenza della Cina.

La soluzione associata alla definizione "La esplorò Marco Polo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La esplorò Marco Polo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cina:

C Como I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La esplorò Marco Polo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

