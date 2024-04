La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ventilata esposta alla brezza. ARIOSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'arioso è una forma musicale, per lo più operistica, in cui la linea vocale, pur condotta su versi sciolti come quelli normalmente musicati in stile recitativo, presenta l'espansione melodica tipica dell'aria. Tale forma si riscontra già nella musica vocale barocca, generalmente alla fine di un recitativo e in corrispondenza di uno o due versi particolarmente espressivi o concettosi. In questo periodo l'arioso è chiamato anche cavata, aria cavata o mezz'aria. Nell'opera italiana del Settecento, col definirsi di uno stacco più netto tra recitativo e aria, l'arioso cade quasi in disuso, conservandosi invece nella tragédie-lyrique ...

ariosa f sing

femminile di arioso

Sillabazione

a | ri | ò | sa

Etimologia / Derivazione

vedi arioso

Sinonimi

(di stanza) aerata, arieggiata, ventilata, aperta, luminosa, ampia, spaziosa

aerata, arieggiata, ventilata, aperta, luminosa, ampia, spaziosa ( senso figurato ) (di opera letteraria) armoniosa

armoniosa (di chioma dei capelli) soffice

Contrari